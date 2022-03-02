Якутск, 2 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Жительница города Удачный в Якутии получила срок после того, как травмировала инспектора по делам несовершеннолетних. Женщину приговорили к трём годам лишения свободы условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

loc.gov Мать одиночка

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Якутянка является многодетной матерью. На сотрудника полиции она напала, не согласившись с тем, что ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию детей. Женщина была пьяна и состоит на учёте в связи с употреблением алкоголя.

«Многодетная мать признана виновной в применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — отметили в прокуратуре Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года был вынесен приговор жителю города Райчихинск Амурской области, который ударил сотрудника полиции. Мужчине назначены 2,5 года заключения с отбыванием в колонии общего режима.