Москва, 2 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Самой болезненной точкой, по которой бьет сегодня Запад Россию, является ее ориентированность на вхождение в Запад и сохранение «гибридной» элиты, которая заточена на вхождение в Запад, но вынуждена вести с ним войну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Запад, поддерживая Украину, бьет по самым слабым точкам российского общества, включая не только прозападные группы населения, не желающие понять, чем для них обернется минимальный неуспех российской спецоперации, но и российские элиты, связанные с Западом, а главное здесь — вся предыдущая логика устройства политической системы, нацеленной на дружбу с Западом и вхождение в него в качестве неколониального придатка.

По словам политолога, эта логика в 90-е годы носила совсем сокрушительный характер, а после прихода Путина к власти эта же самая логика была поставлена в определенные рамки, именно поэтому наша страна все еще продолжает существовать. Но поставленная в определенные рамки логика не была отменена. Она была ограничена.

«Президент России, осознавая всю остроту текущего момента и сенсационность своего обращения, приоткрыл определенную завесу и сказал, что в 2001 году спрашивал у Клинтона, примут ли Россию в НАТО. Это президент Путин спросил об этом президента США и сказал: «Я только теперь делюсь этим». Это постарались не услышать. При нашем, да и не только нашем состоянии СМИ, даже самая громкая сенсация может породить нулевой отклик, и любая чушь может быть превращена в сенсацию. Но, по сути, сказанное Путиным означает твердое намерение очень серьезных групп вполне себе державной элиты России войти в Запад на определенных условиях. Я называю этот курс «курсом Куусинена — Андропова», и я настаиваю, что именно этот курс привел к осознанному распаду СССР», — заявил политолог.

Суть этого курса в следующем. Элите «вхождения в Запад» не нужны быстрорастущие демографически массы происламского населения, которые могут «не так» повлиять на выборный процесс при демократизации. Ей не нужны идеологии, претендующие на вертикальное доминирование советского образца, противопоставляющие себя Западу в условиях желания туда войти. Нужна же элите сетевая система из множества партий, привязанных к единому надпартийному спец-фокусу.

После того как эта «демократическая система» сделает Россию неотличимой от Запада, она потребует от него признания себя частью Европы, после чего войдет в Европу как самая крупная страна европейского мира с самой сильной армией и ядерным оружием, после чего наши сырьевые ресурсы объединятся с индустриальными возможностями Европы, и прежде всего Германии. А затем встанет вопрос, зачем нужны США в Европе, если настала такая идиллия, и таким образом Россия не «сожмется», а расширится на всю Европу, получив совершенно новый потенциал.

«Я озвучиваю здесь державную позицию сторонников концепции «Куусинена — Андропова», я слышал об этом на протяжении многих лет от разных людей разной степени авторитетности. Я слышал это на Западе от ближайшего окружения Гельмута Коля и так далее, и тому подобное. Последние хотя бы минимальные надежды на что-нибудь сходное возникли после 11 сентября 2001 года. Тогда какое-то время обсуждались совместные стратегические антитеррористические действия… Потом всё это было отброшено и к 2006−2007 годам заменено прямой ставкой на демонтаж России. Когда это хотели чуть-чуть подсластить, говорили «входите в Европу по частям», а когда не хотели — просто распадитесь, потом будем думать, что с вами делать», — продолжил политолог.

По его словам, говорилось всё это достаточно откровенно и на очень высоком уровне. Всё это породило серьезные негативные реакции со стороны президента Владимира Путина, и не только его одного, но и существенной части державной элиты, недовольной невыполнением обязательств по нерасширению НАТО. Итогом стала Мюнхенская речь Путина, а потом всё пошло как бы в другой интонации и по другой траектории. Но даже тогда в России была сохранена система, ориентированная на прозападное существование. Она многолика и сопровождается антизападной риторикой, что не должно сбивать с толку. И именно это вызывает особенное опасение, отметил Кургинян.