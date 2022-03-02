Уфа, 2 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе троих детей спасли во время пожара в многоквартирном доме в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Kaluga.sledcom.ru Пожар в доме

Сообщается, что вечером 1 марта спасатели Уфимского района получили информацию о том, что в селе Михайловка на улице Сливовая, 5 произошел пожар в многоквартирном доме.

«Сотрудники МЧС России спасли шесть человек, в том числе троих детей», — сообщает пресс-служба.

По информации пресс-служба МЧС по региону, самостоятельно из дома эвакуировались 30 человек, из них 10 детей.

Отмечается, что огонь повредил имущество в однокомнатной квартире на площади шесть кв. метров. Жертв и пострадавших удалось избежать. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ходе тушения пожара в квартире дома обнаружено тело мужчины.