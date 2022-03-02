Москва, , 09:24 — REGNUM Сбербанк покидает европейский рынок, об этом говорится в сообщении банка.

Сбербанк Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сбербанк не сможет поставлять ликвидность в европейские дочерние банки в силу предписания Банка России, пояснили в организации. В банке отметили, что у дочерних компаний — достаточный уровень капитала и качество активов, клиентские вклады застрахованы. Выплаты смогут получить все вкладчики.

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — заявили в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский финансовый регулятор запретил в стране коммерческую деятельность дочерней компании Сбербанка Sberbank Europe AG. Национальный банк Чехии приступил к отзыву лицензии у чешской компании Sberbank CZ. Сбербанк действовал на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.

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