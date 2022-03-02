Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Ульяновске взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве 17-летней давности и скрывавшийся от следствия. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт об убийстве, совершённом в 2005 году, фигурантом уголовного дела стал житель Москвы. По версии следствия, преступление было совершено в Заволжском районе Ульяновска возле вентиляционной будки рядом с железной дорогой.

Правоохранители считают, что в марте 2005 года 48-летний обвиняемый нанёс своему знакомому несколько ударов по голове деревянной палкой.

«После того, как палка сломалась, он нашёл в будке молоток и продолжил им наносить удары. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что обвиняемый находился в розыске и скрывался в Москве. Его задержали, а 27 февраля 2022 года взяли под арест. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя, которого обвинили в убийстве, совершённом 17 лет назад.

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