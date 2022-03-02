Оренбург, , 09:16 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пешеходная «зебра» Sabolaslo-Fotodesign

По данным ведомства, 1 марта на ул. Шевченко областного центра был сбит 17-летний горожанин. Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля «Ниссан» находился 57-летний водитель.

В результате ДТП пешеход доставлен в лечебное учреждение Оренбурга. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.