Астана, 2 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Казахстане нижняя палата парламента утвердила сложение депутатских полномочий с Даригой Назарбаевой — дочери первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

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«В связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий ЦИК в соответствии с Конституцией и законом о парламенте и статусе его депутатов вносит представление о досрочном прекращении полномочий Дариги Назарбаевой», — заявил на заседании нижней палаты парламента палаты член ЦИК Асылбек Смагулов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана досрочно прекратила полномочия депутата нижней палаты парламента от правящей партии «Нур Отан» Дариги Назарбаевой.