Канны, Франция, 2 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Каннский кинофестиваль намерен не принимать российскую делегацию, «и не допускать присутствия людей, связанных с российским правительством» из-за ситуации на Украине, сообщает Le Figaro.

karel leermans Золотая пальмовая ветвь — главный приз Каннского кинофестиваля

75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

«Каннский кинофестиваль всегда будет служить артистам и профессионалам в области кино, чей голос поднимается, чтобы осудить насилие, репрессии, несправедливость и защитить мир и свободу», — говорится в пресс-релизе Каннского кинофестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, сумму в размере €300 млн в качестве срочной финансовой помощи представят Украине французские власти.

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