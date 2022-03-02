Ижевск, , 09:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 3000 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 123 430 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Обработка ящика для голосования в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 152 067 случаев заражения коронавирусом, из них 1133 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 141 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 285 жителей республики старше 65 лет.

3805 человек скончались, за минувшие сутки скончались 13 человек — восемь мужчин в возрасте от 53 до 82 лет и пять женщин в возрасте от 59 до 88 лет. Накануне было зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 113 человек, накануне в больницы попали 116 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 21 292 человека, 984 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 247 человек — в тяжелом состоянии, из них 60 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 марта прививку от коронавируса сделали 692 836 человек. Второй компонент препарата получили 545 957 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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