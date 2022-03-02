Тбилиси, , 16:23 — REGNUM В комитете по европейской интеграции грузинского парламента был разработан проект резолюции о вступлении Грузии в Европейский союз, сообщает 2 марта грузинский телеканал «Рустави 2».

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Данный уже на следующей неделе будет зарегистрирован в парламентском бюро, а затем будет представлен депутатам.

«Сегодня наступил тот момент, я думаю, и это мнение разделяют мои коллеги, что нет времени больше ждать, и мы должны сейчас громко и как можно скорее заявить, что мы хотим членства в ЕС, и если государства-члены ЕС и институты ЕС рассмотрят этот вопрос, чтобы открыть эту перспективу для ассоциированных стран-партнёров, Грузия должна стать частью Европы. У нас будет возможность изучить текст, обсудить его, а затем принять в качестве резолюции. Я надеюсь, что оппозиционные партии поддержат его», — заявила председатель комитета Мака Бочоришвили.