Якутск, , 09:15 — REGNUM Ограничения, которые страны Европы и Америки вводят для России, на самом деле мало связаны со специальной операцией в Донбассе, считает представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов. Своё мнение он высказал на пресс-конференции.

Егор Борисов Kremlin.ru

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«Санкции не связаны с той специальной операцией, которая сегодня проводится на Украине. Ограничения были всегда, и в советские годы, и в 90-ые годы. Где-то ощутимо, где-то незаметно. Наша страна преодолевала эти трудности», — подчеркнул сенатор.

Он считает, что просто сейчас, на фоне обострения отношений между Западом и Россией ограничения были громко озвучены.

«В общей сложности это не повлияет на дальнейшее развитие нашей страны. Об этом можно открыто говорить и гарантировать», — заверил Егор Борисов.

При этом он не отрицает возникновения дефицита некоторых товаров и сложности с кредитованием в банках, но считает все эти проблемы временными, так как Россия глубоко интегрирована в мировую экономику.

«Эти вопросы обсуждаются не только нами, но и лидерами тех стран, которые сами же пытаются насаждать санкции», — отметил Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, санкций против России Мексика вводить не будет. Президент Мексики пояснил, что хочет сохранить хорошие отношения с руководством всех стран, а санкции испортили бы их.