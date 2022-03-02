Якутск, 2 марта 2022, 09:15 — REGNUM Ограничения, которые страны Европы и Америки вводят для России, на самом деле мало связаны со специальной операцией в Донбассе, считает представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов. Своё мнение он высказал на пресс-конференции.
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Он считает, что просто сейчас, на фоне обострения отношений между Западом и Россией ограничения были громко озвучены.
При этом он не отрицает возникновения дефицита некоторых товаров и сложности с кредитованием в банках, но считает все эти проблемы временными, так как Россия глубоко интегрирована в мировую экономику.
Как сообщало ИА REGNUM, санкций против России Мексика вводить не будет. Президент Мексики пояснил, что хочет сохранить хорошие отношения с руководством всех стран, а санкции испортили бы их.