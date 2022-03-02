Тбилиси, 2 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Решение Киева отозвать посла из Тбилиси «абсолютно неприемлемо и неоправданно». Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на телеканале «Имеди».

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«Это очень печальное решение властей Украины, мягко говоря, является проявлением некоего скоординированного действия. Больше этого тут ничего не скажу. Есть попытка вовлечь Грузию в военный конфликт», — сказал Кобахидзе.

Он обвинил партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) в совместной с Киевом попытке вовлечь Грузию в конфликт с Россией. Политик назвал их «предателями».

Кобахидзе отметил, что Турция, Молдавия, Азербайджан, Израиль и ряд других стран тоже не поддержали антироссийские санкции, но оттуда президент Украины Владимир Зеленский не отозвал послов.

Напомним, Зеленский отозвал посла из Грузии 1 марта, заявив о «неморальной» позиции Тбилиси. Он заявил, что это вызвано отказом Тбилиси поддержать санкции против России. Также грузинские власти не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевский режим.