Анадырь, 2 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. На Чукотке 34 бизнес-компании получат поддержку в виде возмещения затрат за приобретённое оборудование в целях создания или развития производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В 2022 году бизнес Чукотки за приобретённое оборудование для реализации проектов получит 46,2 млн рублей.

Отмечается, что из 34 получателей поддержки транспортными услугами занимаются 14 субъектов МСП, в производственной сфере работают семь компаний, четыре — в сфере строительства, туристические услуг оказывают три оператора, медицинские и коммунальные — две, по одному — химчистки и общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в российской экономике главным направлением деятельности должно стать импортозамещение. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.