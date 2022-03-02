Добрянка, Пермский край, , 09:09 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба пресекла незаконное отключение газа жителям Добрянки. Об этом сообщает региональное УФАС.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, ООО «Уралводоканал» пожаловалось на действия компании «Газпром межрегионгаз Пермь», которая пригрозила полным ограничением поставки газа из-за задолженности по оплате. Между ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (поставщик) и ООО «Уралводоканал» (абонент) заключен договор поставки газа для коммунально-бытовых нужд граждан, по условиям которого поставщик обязуется поставлять газ абоненту для последующего предоставления услуги газоснабжения потребителям в помещениях жилых домов.

«Уралводоканал» получил 10 февраля уведомление о том, что с 28 февраля 2022 года будет отключено газоснабжение. На тот момент долг составил почти 35 тысяч рублей.

Примечательно, что ООО «Уралводоканал» обеспечивает работу централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Добрянского городского округа. Отключение газа может привести к остановке холодного водоснабжения населения Добрянки. Стоит также отметить, что на ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» распространяются антимонопольные запреты, поскольку компания занимает доминирующее положение на рынке транспортировки газа в Пермском крае.

«Пермское УФАС пришло к выводу, что полное ограничение поставки газа жителям Добрянки может привести к негативным экономическим, экологическим, социальным последствиям, которые затронут права потребителей, добросовестно оплачивающих коммунальную услугу», — сказалив УФАС.

В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» было внесено предостережение о недопустимости полного ограничения поставки газа для ООО «Уралводоканал». В начале марта поставщик газа предостережение исполнил и отозвал свои угрозы об отключении голубого топлива в Добрянке.