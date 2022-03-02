Добрянка, Пермский край, 2 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Пермском крае антимонопольная служба пресекла незаконное отключение газа жителям Добрянки. Об этом сообщает региональное УФАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По данным ведомства, ООО «Уралводоканал» пожаловалось на действия компании «Газпром межрегионгаз Пермь», которая пригрозила полным ограничением поставки газа из-за задолженности по оплате. Между ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (поставщик) и ООО «Уралводоканал» (абонент) заключен договор поставки газа для коммунально-бытовых нужд граждан, по условиям которого поставщик обязуется поставлять газ абоненту для последующего предоставления услуги газоснабжения потребителям в помещениях жилых домов.

«Уралводоканал» получил 10 февраля уведомление о том, что с 28 февраля 2022 года будет отключено газоснабжение. На тот момент долг составил почти 35 тысяч рублей.

Примечательно, что ООО «Уралводоканал» обеспечивает работу централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Добрянского городского округа. Отключение газа может привести к остановке холодного водоснабжения населения Добрянки. Стоит также отметить, что на ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» распространяются антимонопольные запреты, поскольку компания занимает доминирующее положение на рынке транспортировки газа в Пермском крае.

«Пермское УФАС пришло к выводу, что полное ограничение поставки газа жителям Добрянки может привести к негативным экономическим, экологическим, социальным последствиям, которые затронут права потребителей, добросовестно оплачивающих коммунальную услугу», — сказалив УФАС.

В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» было внесено предостережение о недопустимости полного ограничения поставки газа для ООО «Уралводоканал». В начале марта поставщик газа предостережение исполнил и отозвал свои угрозы об отключении голубого топлива в Добрянке.