Оттава, 2 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Новый пакет гуманитарной помощи на сумму 100 млн канадских долларов ($79 млн) будет предоставлен властями Канады Украине и соседним с ней странам, 1 марта сообщило на своем сайте канадское правительство.

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Эти средства пойдут на деятельность по оказанию срочной медицинской помощи, на защиту и поддержку беженцев, а также не обеспечение жизненно важной инфраструктуры. Кроме того, помощь будет направлена на поставки воды, продовольствия и на санитарные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция предоставит Украине сумму в размере €300 млн в качестве срочной финансовой помощи.