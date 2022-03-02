Байконур, Казахстан, 2 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. На космодроме «Байконур» на стартовый стол установлена ракета-носитель «Союз-2.1б». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол площадки №31», — говорится в сообщении и добавляется, что после этого будет проведено сведение колонн обслуживания.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что из-за введения всё новых антироссийских санкций госкорпорация «Роскосмос» направит освободившиеся от сотрудничества с Европой и США ресурсы на разработку оборонных систем.