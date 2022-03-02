Москва, 2 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 2 марта будет достигать пяти градусов выше нуля. Об этом 2 марта сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«Сегодня характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится и благодаря антициклону москвичей и жителей Подмосковья ждет очередной по-весеннему погожий денек с температурным фоном на несколько градусов выше положенной климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице, согласно прогнозу, ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до пяти градусов тепла, в Подмосковье — до шести градусов. Скорость ветра будет достигать шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале календарной весны в Пензенской области ожидаются резкие изменения погоды. Соответствующее предупреждение распространяют региональные метеослужбы.