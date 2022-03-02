Уфа, , 09:09 — REGNUM Победителем в конкурсе на создание фирменного стиля 450-летия Уфы стала работа студии «Банан». Об этом сообщает пресс-служба института развития городов Башкирии.

Уфа, Башкирия Павел Соболев © ИА REGNUM

Победитель был определен по итогам оценок жюри и интернет-голосования. Второе место заняла работа дизайнера Марии Чинёновой, а работа дизайнера Анны Сотниковой заняла третью строчку.

Работа-победитель будет передана в администрацию г. Уфы, она может быть доработана для дальнейшего использования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что творческий конкурс на создание фирменного стиля 450-летия Уфы проходил с 11 января. Победитель конкурса получит приз в 150 тысяч рублей, обладатель второго места получит сто тысяч рублей, обладатель третьего места — 50 тысяч рублей.