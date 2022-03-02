Ульяновск, , 09:06 — REGNUM В Ульяновской области руководитель следственного управления СКР Сергей Михайлов встретился с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Встреча ульяновских правоохранителей с беженцами из Донбасса Ulyanovsk.sledcom.ru

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Встреча прошла совместно с представителями органов власти Ульяновской области. Отмечается, что руководитель следственного управления «пообщался со взрослыми и детьми, выслушал их рассказы о происходящих событиях и подчеркнул, что офицеры СК России готовы оказать» необходимую помощь беженцам.

«Офицеры следственных органов СК России принимают исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса. Наши следователи допрашивают потерпевших от действий украинских военнослужащих с целью установления фактов совершения военных преступлений, это поможет изобличить и привлечь впоследствии к ответственности всех виновных», — сказал Сергей Михайлов.

Представитель инициативной группы граждан ЛНР и ДНР поблагодарила СКР за проводимую работу по защите их прав, документирование незаконных действий властей Украины.

Также на встрече беженцам рассказали о порядке медицинского обслуживания, трудоустройства, устройства детей в детские сады и школы, требованиях санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, что в Ульяновской области разместили почти 700 граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республики. В их числе — 301 ребёнок. Донбасские дети продолжили обучение в ульяновских школах. 1 марта из Ульяновска в Донбасс направлено семь фур гуманитарной помощи по 20 тонн каждая. Жители региона собрали продукты питания и другие товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала ЛНР и ДНР, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент Владимир Путин в своём обращении пояснил, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчеркнув при этом, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.

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