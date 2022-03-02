Чита, 2 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Забайкальском крае прошли ночные учебно-тренировочные полёты транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» авиационного полка Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Ми-8АМТШ

Отмечается, что часть полётов армейские лётчики выполнили на предельно малых высотах с использованием приборов ночного видения.

пресс-служба ВВО «Помимо этого, экипажи совершенствовали навыки по посадке вертолётов на неподготовленные площадки в тёмное время с использованием навигационных приборов. С этой целью лётчики использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, в условиях отсутствия внешних сигналов и внутреннего освещения».

Полёты на малых высотах с использованием рельефа местности позволяют максимально скрыть боевые машины от огня средств ПВО «противника» и добиться наибольшего эффекта от действий армейской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений уничтожили высадившийся на остров десант условного противника.