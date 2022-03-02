Авиация ВВО отработала в Забайкалье ночные полёты на малых высотах
Чита, 2 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Забайкальском крае прошли ночные учебно-тренировочные полёты транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» авиационного полка Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что часть полётов армейские лётчики выполнили на предельно малых высотах с использованием приборов ночного видения.
Полёты на малых высотах с использованием рельефа местности позволяют максимально скрыть боевые машины от огня средств ПВО «противника» и добиться наибольшего эффекта от действий армейской авиации.
Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений уничтожили высадившийся на остров десант условного противника.