Нью-Хейвен, США, , 09:00 — REGNUM Как отметил российский журналист Владимир Познер 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента РФ) Владимира Путина», нынешние непростые отношения России и НАТО начали зарождаться после того, как было принято включить в альянс Польшу, Чехию и Венгрию.

Владимир Познер Mil.ru

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Как отметил Познер, руководство альянса и страны Запада в начале 1990-х убеждали еще первого президента СССР Михаила Горбачева убеждали, что, если он позволит процесс объединения Германии и закончит холодную войн, НАТО ни на сантиметр не приблизится к территориям Советского Союза, после чего берлинская стена рухнула.

Также российский журналист добавил, что НАТО сдержали свое слово в то время и держали его во время нахождения у власти в США президента Джорджа Буша-старшего, и даже во время первых четырех лет правления следующего американского лидера — Билла Клинтона, однако с началом второго срока Клинтона, примерно в 1996, было принято решение о включении в состав НАТО еще трех стран: Польши, Чехии и Венгрии.

Позвольте мне зачитать вам один отрывок, думаю многие слышали о Томасе Фридмане, он вел собственную колонку новостей в Нью-Йорк Таймс. Когда разворачивались вышеупомянутые события, а было это в 1998, Томас связался с Джорджем Кенаном, не знаю, слышали вы о нем или нет, но я считаю его одним из самых умнейших политиков второй половины двадцатого века, ему принадлежит идея последовательной дискуссии по отношению к СССР вместо навязывание о военных действий. Он стоял у истоков формирования политики переговоров время холодной войны.

Статья, которую Томас Фридман и впоследствии опубликовал в Нью-Йорк Таймс называлась «Внешняя политика слова x». Почему «x»? В 1947 мистер Кенон дал интервью журналу «Внешняя политика» касательно умиротворения СССР и подписал его «x». Так вот 2 мая 1998 Томас позвонил Джорджу Кенану и спросил: что вы думаете о скором расширение границ НАТО? Далее я приведу цитату Кенона: «Я считаю, это начало новой холодной войны, в данном решении не было никакой необходимости, и оно является ошибкой. Очень скоро русские ответят нам. Поверьте, нам не понравится то, что мы услышим». Именно эти слова и произнес Джордж Кеннан в своем доме в Принстоне.

Теперь я выскажу собственное мнение: это именно тот момент, когда начали зарождаться отношений между США и Россией, наблюдаемые сегодня. Действительно, реакция русских не заставила себя долго ждать. На дворе был 1998 год, (первому президенту РФ Борису) Ельцину оставалось совсем немного, и он спрашивал запад: как мы можем вам доверять, если после всех обещаний вы нарушили границы?

Сейчас я бы хотел, чтобы каждый из вас попытался решить небольшую задачку. Возьмем промежуток времени начиная со времени прихода Горбачева к власти, а было это в марте 1985 и заканчивая 2007 годом, когда Путин был президентом уже на протяжении 7 лет. Суммарно получается 22 года. Прошу вас назвать хотя бы одну вещь во внешней или внутренней политики СССР и России за данный период, которая могла бы разозлить или навредить США?

Познер Я отвечу: таких вещей нет. Абсолютно. И что она это получило Россия? Во-первых — расширение границ НАТО, во-вторых — бомбардировки Югославии. Давайте будем реалистами, большинство подобных решений в НАТО принимаются Соединенными Штатами, хоть они и заявляют об обратном. Бомбардировки Югославии продолжались в период с 24 марта 1999 года по 10 июня того же года. Затем признание независимости Косово, несмотря на то, что данная территория входила в состав Сербии еще на протяжении долгих столетий до этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что сумму в размере €300 млн в качестве срочной финансовой помощи представят Украине французские власти.