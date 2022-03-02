Томск, , 09:00 — REGNUM В Томской области на скамье подсудимых за кражу мясной продукции окажется сразу 21 работник местного агрохолдинга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, обвиняемые входили в две организованные группы.

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По данным следствия, двое организаторов вовлекли в группы 19 фасовщиков, грузчиков, рабочих и водителей. Действуя сообща, они с мая 2020 года по май 2021-го вывозили с территории холдинга и продавали третьим лицам продукцию.

«Полученные денежные средства организаторы распределяли между сообщниками. В результате деятельности злоумышленников агропромышленному холдингу причинён материальный ущерб в сумме более полмиллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Преступную деятельность групп пресекли сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.