Сеул, , 09:00 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 28 февраля по 1 марта среди 1007 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 46,3% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 43,1%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль прибавил 3% голосов, а Ли Чжэ Мён — 1,3%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (6,7%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (1,9%).

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 40,6%, оппозиционной партии «Сила народа» — 41,6%.