Якутск, , 09:09 — REGNUM Россия в очередной раз выполняет для мира задачу по избавлению планеты от нацисткой идеологии. Такое мнение высказал на пресс-коференции представитель Якутии в Совете Федерации РФ Егор Борисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он напомнил, как эту миссию наша страна несла в 40-х годах XX века.

Егор Борисов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украина стала для Америки «разменной монетой», — сказал сенатор.

Он объяснил, что демилитаризация Украины нужна России для обеспечения безопасности жителей страны. Особое внимание Егор Борисов обратил на то, что об угрозах мировой войны, которые сейчас звучат, не должно быть и речи.

«Глубинные причины возникновения сегодняшнего противостояния лежат не в идеологической или экономической плоскости, как было на предыдущих этапах истории, а в противоречиях цивилизации. Мы четко должны понимать, что Россия взяла на себя ответственность за решение этой задачи. США и вкупе с коллективным Западом в своей гегемонии пытаются навязать свои правила игры, забыв, что мир давно не является однополярным. Но человечество должно развиваться на принципах паритетности и справедливости в отношениях полярных точек», — сказал Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, для учеников 6−11 классов в Якутске будут проводить занятия, на которых расскажут о специальной операции России по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Эту информацию опубликовал на своей странице в Facebook начальник управления образования города Алексей Семёнов. Уроки будут проводить по специальному методическому пособию.