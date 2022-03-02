Украина стала для Америки «разменной монетой» — мнение
Якутск, 2 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Россия в очередной раз выполняет для мира задачу по избавлению планеты от нацисткой идеологии. Такое мнение высказал на пресс-коференции представитель Якутии в Совете Федерации РФ Егор Борисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он напомнил, как эту миссию наша страна несла в 40-х годах XX века.
Читайте также: В школах столицы Якутии проведут уроки о спецоперации в Донбассе
Он объяснил, что демилитаризация Украины нужна России для обеспечения безопасности жителей страны. Особое внимание Егор Борисов обратил на то, что об угрозах мировой войны, которые сейчас звучат, не должно быть и речи.
Как сообщало ИА REGNUM, для учеников 6−11 классов в Якутске будут проводить занятия, на которых расскажут о специальной операции России по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Эту информацию опубликовал на своей странице в Facebook начальник управления образования города Алексей Семёнов. Уроки будут проводить по специальному методическому пособию.