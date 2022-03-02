* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:58 — REGNUM Мулла Барадар, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что через два года после подписания Соглашения в Дохе с Соединёнными Штатами мировое сообщество проиграло талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Силы США и НАТО покинули Афганистан в соответствии с соглашением, афганское правительство пало, и после двадцатилетнего перерыва к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На церемонии, посвящённой второму году подписания Соглашения в Дохе, мулла Барадар назвал десятое число месяца Хут историческим днём и призвал афганский народ сотрудничать с движением, чтобы подавить «подрывные элементы» и не допустить, чтобы война в Афганистане снова разгорелась.

Два года назад мулла Барадар, глава политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, и Залмай Халилзад, бывший посланник США в Афганистане, после 18 месяцев переговоров подписали соглашение о том, что иностранные войска покидают Афганистан, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекращают войну с действующим афганским правительством.

Войска США и НАТО покинули Афганистан в соответствии с соглашением, но межафганские мирные переговоры провалились, и боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружили Кабул. С бегством президента Ашрафа Гани из Кабула афганское правительство пало, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти спустя два десятилетия.

Бывший посланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад в очередной раз выступил в защиту соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в интервью BBC, заявив, что война США в Афганистане не была «хорошей», и что Вашингтон решил уйти из Афганистана.

Халилзад подчеркнул в интервью, что США намеревались покинуть Афганистана в соответствии с договоренностями, но прежнее афганское правительство и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пришли к соглашению.

Предыдущее афганское правительство выступало против мирного процесса в Дохе, и высокопоставленные правительственные чиновники неоднократно подчёркивали, что Соединённые Штаты игнорировали афганское правительство, подписав соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и подорвали легитимность их правительства.

После провального бурного вывода международных сил и падения афганского правительства критика Дохинского соглашения, особенно в Соединённых Штатах, достигла беспрецедентного уровня. После этих событий Залмай Халилзад подал в отставку с поста специального представителя США по Афганистану.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также выступили с заявлением по случаю подписания соглашения, в котором говорится, что «страны-оккупанты должны отложить в сторону свою неприязнь к афганцам и взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на основе взаимного уважения».