В Перми частную землю передадут школе
Пермь, 2 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Перми частный земельный участок рядом со школой №7 перешёл в распоряжение муниципалитета. В последующем землю передадут школе № 7. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров
Пермь
Участок на ул. Попова, 48 примыкает к территории школы. Площадь земли — 584 квадратных метра.
Ранее эта площадка принадлежала частному лицу. Участок обменяли на равноценный по улице Горького в Свердловском районе Перми. Договор мены подписан 22 февраля 2022 года. После завершения процедуры регистрации участок будет передан в постоянное бессрочное пользование школе №7 для расширения территории учебного учреждения.