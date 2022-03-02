Пермь, 2 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Перми частный земельный участок рядом со школой №7 перешёл в распоряжение муниципалитета. В последующем землю передадут школе № 7. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

Участок на ул. Попова, 48 примыкает к территории школы. Площадь земли — 584 квадратных метра.

Ранее эта площадка принадлежала частному лицу. Участок обменяли на равноценный по улице Горького в Свердловском районе Перми. Договор мены подписан 22 февраля 2022 года. После завершения процедуры регистрации участок будет передан в постоянное бессрочное пользование школе №7 для расширения территории учебного учреждения.