Чита, 2 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Жителей Читы приглашают посетить краевую выставку авторской куклы. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Министерство культуры Забайкалья Выставка кукол в Чите

Более 70 авторских кукол, сделанных вручную забайкальскими мастерицами, представлены на краевой выставке «Кукольный хоровод», которая начала работу в учебно-методическом центре культуры и народного творчества региона в рамках Года культурного наследия народов России.

Куклы выполнены в разных техниках и стилях. На выставке можно увидеть работы из соломы, джута, бумаги, синтепона, капрона, дерева, ткани, бисера, меха, кости и других материалов. На участие в проекте поступило более 70 заявок из 19 муниципальных районов Забайкальского края, городов Балей и Чита.

Первым посетителем выставки стала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович. Она отметила высокий художественный уровень мастеров нашего края и уникальность выполненных работ. Выставка будет работать до 31 марта в очном и заочном форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года в Чите стартовала выставка национального искусства «Белый месяц — Сагаалган».

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