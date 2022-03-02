Уфа, 2 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Один человек скончался в результате опрокидывания автомобиля в Уфе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

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Сообщается, что вечером 1 марта на ул. Левитана произошло столкновение автомобилей «Suzuki SX4» и «Renault logan».

Отмечается, что после столкновения второе автотранспортное средство наехало на электроопору и опрокинулось. В результате ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 39-летний пассажир автомобиля «Renault logan».

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП погиб один человек.