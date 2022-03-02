Москва, 2 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА-9) — это основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) зарегистрировались более 97 тысяч девятиклассников, сообщается на портале мэра столицы.

Александр Погожев ИА REGNUM СОШ №17. Девятиклассники символично отпускают воздушные шары в небо следом за старшеклассниками во дворе родной школы

В экзаменационный период будет задействовано свыше 450 пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ, организованных на базе школ Москвы. Экзамены пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Девятиклассникам, чтобы получить допуск к ГИА, нужно успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку. Более 90 тысяч девятиклассников уже прошли его 9 февраля. Также будут проводится тренировочные экзамены в форме ОГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, отрицательно оценивают ЕГЭ и предлагают его отменить 68% жителей России.

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