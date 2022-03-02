Монако, 2 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила российским и белорусским спортсменов до соревнований под эгидой организации. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Получившие нейтральный статус атлеты исключены из ближайших соревнований.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Омане (4−5 марта) и чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении в Белграде (18−20 марта).

Напомним, в ноябре 2015 года World Athletics лишила статуса Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за допингового скандала. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, организация так и не была восстановлена.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.