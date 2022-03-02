Харьков, Украина, , 16:09 — REGNUM Грузинские граждане, находящиеся сейчас в Харькове, просят о помощи и обвиняют посольство Грузии на Украине в том, что оно их фактически бросило, сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы находимся в Харькове, наш дом стоит напротив метро. Бомба упала перед нашим двором… По всему Харькову идет артобстрел… Мы требуем, чтобы наше посольство вывезло нас. Из всех стран, граждане которых здесь были, посольства забрали своих людей, у нас остались одни грузины. Мы боимся. Дети дрожат в такой обстановке», — сказала проживающая в Харькове Марика Мепаришвили.

Напомним, что 1 марта Украина отозвала своего посла из Грузии.