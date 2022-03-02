Париж, , 08:50 — REGNUM Сумму в размере €300 млн в качестве срочной финансовой помощи представят Украине французские власти, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс 1 марта в ходе выступления перед членами Национального собрания республики (нижняя палата парламента).

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Кроме того, Париж собирается помочь Киеву поставками топлива и военной техники, включая вооружения. Кастекс отметил, что эти действия будут координироваться с европейскими партнерами Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет напрямую поставлять наступательное вооружение на Украину, но окажет поддержку Киеву через Европейский фонд мира (EPF).

Читайте ранее в этом сюжете: Испания будет поставлять вооружение на Украину через «фонд мира»