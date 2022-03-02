Абакан, 2 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В действующий режим коронавирусных ограничений в Хакасии будут внесены изменения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Соответствующее поручение глава Хакасии Валентин Коновалов дал на заседании регионального оперштаба. В республике планируют снять ряд ограничений. В частности, речь идёт о времени работы организаций общепита и отмене входа в заведения общепита по QR-кодам.

Очередное заседание оперштаба запланировано на 2 марта.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Хакасии снижается число выявляемых случаев COVID-19, ОРВИ и пневмоний.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 29 465 случаев COVID-19.