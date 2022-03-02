Пермь, 2 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Пермский Театр-Театр в условиях международных санкций, которые последовали из-за специальной военной операции России в защиту населения Донбасса, объявил о снижении цен на билеты. Информация об этом опубликована на сайте учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители в театре

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«Как говорил Анатолий Эфрос, один из величайших режиссеров середины ХХ века, «театр — это всегда про любовь». Что действительно в силах Театра-Театра сегодня — продолжать творить, объединять, дарить любовь. А еще в наших силах — стать максимально открытыми для всех, кому сейчас необходима «театральная передышка», переключение, поддержка. Поэтому на все события первого месяца весны ТТ объявляет единую цену — 300 рублей», — говорится в сообщении.

Театр с 1 по 31 марта отменяет динамическое ценообразование, снижает стоимость билетов и фиксирует ее. Что бы ни происходило на фондовых рынках, в магазинах, в банках, билет на любой мартовский спектакль ТТ — предсказуемо и стабильно — стоит всего 300 рублей.

Напомним, Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию. Это вызвало санкции со стороны европейских стран.