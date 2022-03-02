Чита, 2 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где отмечается улучшение ситуации с распространением коронавируса, с 1 марта сняты ограничения в части проведения банкетов и корпоративов, ещё на два часа продлили время работы кафе и ресторанов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Mos.ru На карантине

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«Также сняты ограничения по численности посетителей в салонах красоты и парикмахерских. Мероприятия спортивные и зрелищные на открытом воздухе в помещениях могут проводиться при 70% заполняемости (прежде было 50%). Рестораны, бары и кафе могут работать до 01:00 по местному времени, банкеты можно проводить без предварительного уведомления», — пояснил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где в последнюю неделю февраля было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%, не стали отменять марочный режим. Из общего количества пациентов моногоспиталей 153 (-31 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь пациентов

Читайте также: В Забайкалье не отменили масочный режим