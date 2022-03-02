Каракас, 2 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Россия намерена наращивать сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки в условиях санкций Запада. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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Российский дипломат подчеркнул, что сотрудничество России с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна не носит конъюнктурный характер. По его словам, оно развивается на системной основе.

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«Продолжим наращивать взаимодействие и в условиях незаконных односторонних принудительных мер США и стран Европы», — заявил в беседе с РИА Новости посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года венесуэльский президент Николас Мадуро и российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе встречи в Каракасе договорились о наращивании военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой.

Добавим, что Москва также считает Бразилию и Аргентину стратегическими партнёрами.

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