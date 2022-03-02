Калужская область, 2 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В музее истории православия в Калуге 1 марта открылась выставка работ местных художников. В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и настоятель храма Рождества пресвятой Богородицы протоиерей Алексей Пелевин.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка работ местных художников

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на выставке представлены работы Виктора Кузина, Владимира Арепьева, Юрия Пыхова, Геннадия Мясникова, Владимира Груздова и Евгения Пухова.

Картины посвящены истории и природе Калужского края, а также храмам и памятникам архитектуры.

«Для проведения выставки выбрано уникальное место — Никитский храм, один из старейших храмов Калуги, — отметил Юрий Моисеев. — Представлены очень тёплые и душевные картины, глядя на них, проникаешься ещё большей любовью к родному краю, уважением к нашей богатой истории. В музее истории Православия занимается много детей, уверен, выставка вызовет у них большой интерес, заставит задуматься о важных вещах».

Глава городского самоуправления пожелал калужским художникам творческих успехов и поблагодарил организаторов выставки.