Ташкент, , 08:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта провел совещание по вопросам поддержки женщин. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Глава государства также перечислил проблемные вопросы в данной сфере. В частности, в 2021 году уровень преступности среди безработных женщин вырос в 1,7 раза, а число преступлений, совершенных женщинами в возрасте 18−30 лет, удвоилось.

Отмечалось, что до сих пор имеют место случаи жестокого обращения по отношению к женщинам в семье.

«За прошлый 2021 год около 39 тысяч женщин обратились к инспекторам профилактики по поводу домашнего насилия со стороны мужей, свекровей и невесток. Эти показатели в 2,5 раза выше, чем в 2020 году», — сказал президент.

Он выразил сожаление, что «не чувствуется роль и влияние общественных активистов, нашего сообщества и наших старейшин в решении этих проблем».