Париж, 2 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает новый совет обороны, посвященный Украине, сообщает Елисейский дворец.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Глава французского государства неоднократно проводил дипломатические встречи и телефонные звонки, пытаясь найти решение конфликта и, прежде всего, прекращение огня.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидерами Индии, Японии, Азербайджана, Финляндии и Литвы.