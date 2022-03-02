Москва, , 09:15 — REGNUM 100 млрд рублей перечислили в бюджет Москвы в виде налогов строительные компании в 2021 году, сообщил 2 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Застройщик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, общий объём поступлений от строительного сектора по налогу на прибыль, НДФЛ и налогам по специальным налоговым режимам в консолидированный столичный бюджет составил в 2021 году 100 млрд рублей, что на 11,5% больше показателя 2020 года и на 3,6% — 2019 года.

«Строительные организации обеспечили около 3,6% налоговых поступлений в московский консолидированный бюджет. Поступления НДФЛ от строительной отрасли в 2021 году достигли 54,3 млрд рублей, превысив уровень 2020 года на 9,3%, 2019 года — на 15,4%», — сказал Ефимов.

По словам заместитель мэра, объём поступлений налога на прибыль составил 39 млрд рублей, а налоговые отчисления по специальным налоговым режимам отрасли за прошлый год составили 6,7 млрд рублей.

Также в строительной отрасли России московские компании лидируют по объёму отчислений НДС в федеральный бюджет.

«Столичные строительные компании перечислили в прошлом году в бюджет Российской Федерации 209,2 млрд рублей в виде НДС, что превышает уровень 2020 года на 28%, а 2019 года — на 28,6%», — сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.