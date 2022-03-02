Ульяновск, 2 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Из Ульяновской области в Донецкую и Луганскую народные республики направлена первая партия гуманитарной помощи. Автоколонна состоит из семи фур, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Гуманитарная помощь Донбассу из Ульяновской области

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Гуманитарная помощь отправилась 1 марта. Из Ульяновской области ушло семь грузовых автомобилей по 20 тонн с продуктами питания и другими товарами народного потребления. Пункты сбора гуманитарной помощи организовали региональные благотворительные организации и политические партии.

Член ульяновской общественной палаты, сопредседатель палаты справедливости и общественного контроля Дмитрий Травкин отмечает, что «за короткий срок собрали гуманитарный груз впечатляющих размеров», и «стали единой партией жителей Ульяновской области». Он выразил уверенность в том, что «это не последняя помощь, которую ульяновцы оказывают своим соотечественникам».

Губернатор Алексей Русских поблагодарил жителей региона, которые откликнулись «на наш призыв и приняли участие в формировании гуманитарного груза братским народам Донбасса».

Напомним, Ульяновская область приняла почти 700 жителей Донбасса, в том числе 301 ребёнка. Их разместили в пунктах временного пребывания — в основном в гостиницах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области было организовано пять центров сбора гуманитарной помощи.