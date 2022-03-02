Хоринский район, Бурятия, , 08:43 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель по обвинению в покушении на убийство сразу нескольких человек, в том числе детей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар

По версии следствия, в конце декабря 2021 года 31-летний мужчина узнал, что его бывшая сожительница якобы начала встречаться с другим. Решив отомстить, он в ночь на 31 декабря пробрался к дому в селе Хасурта, где проживала женщина с четырьмя детьми, облил крыльцо и поджёг. Затем он устроил пожар в другом доме, где, как он думал, живёт его соперник.

«Пожар увидел сосед, который разбудил находившихся внутри людей и помог им выбраться наружу через окно. Мать и один ребенок получили ожоги; жилище практически полностью уничтожено огнем. Во втором доме проживала еще одна семья. Они смогли вовремя проснуться и самостоятельно потушить огонь», — отметили в ведомстве.

Обвиняемого спустя несколько дней нашли и задержали на животноводческой стоянке. К настоящему времени расследование уголовного дела, возбуждённого сразу по нескольким статьям, завершено, документы направлены в суд.

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