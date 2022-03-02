Нью-Хейвен, США, 2 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента РФ) Владимира Путина» рассказал о негативном отношении России к процессу расширения НАТО в восточном направлении.

Dmitry Rozhkov Владимир Познер

Как напомнил российский журналист, еще во время своей речи на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года глава Российского государства отметил, что страны Запада нарушили свои гарантии нерасширения альянса в восточном направлении, которые они дали еще в 1990 году СССР.

«И знаете, что ему ответили? Данные гарантии давалась Советскому Союзу, а вы — Россия. Какой реакции можно ожидать после такого заявления? Если не ошибаюсь, в 2017 году Путин, выступая на политическом форуме, произнес: «Самая главная наша ошибка в отношении Запада заключается в том, что мы слишком вам доверяли, а ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием». Такова сегодняшняя ситуация», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует российским гражданам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России.