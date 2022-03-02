Познер в 2018 году рассказал о негативном отношении РФ к расширению НАТО
Нью-Хейвен, США, 2 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента РФ) Владимира Путина» рассказал о негативном отношении России к процессу расширения НАТО в восточном направлении.
Как напомнил российский журналист, еще во время своей речи на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года глава Российского государства отметил, что страны Запада нарушили свои гарантии нерасширения альянса в восточном направлении, которые они дали еще в 1990 году СССР.
«И знаете, что ему ответили? Данные гарантии давалась Советскому Союзу, а вы — Россия. Какой реакции можно ожидать после такого заявления? Если не ошибаюсь, в 2017 году Путин, выступая на политическом форуме, произнес: «Самая главная наша ошибка в отношении Запада заключается в том, что мы слишком вам доверяли, а ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием». Такова сегодняшняя ситуация», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует российским гражданам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России.