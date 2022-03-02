Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Войска США не будут задействованы в конфликте на Украине, однако их перебрасывают в Европу для возможной защиты союзников на НАТО. Об этом американский президент Джо Байден заявил в обращении к конгрессу.

Джо Байден Joebiden.com

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Он подчеркнул, что силы США не участвуют в конфликте с российскими войсками на Украине и не будут этим заниматься. При этом Вашингтон направляет Украине прямую помощь стоимостью более $1 млрд.

«Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в том случае, если [президент России Владимир] Путин решит двигаться дальше на Запад», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден также объявил о закрытии неба над США для всех российских самолетов. Такое решение принято в связи с российской военной спецоперацией на Украине.

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