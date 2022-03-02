Чита, 2 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. За первые два дня марта 2022 года в Забайкальском крае сохранилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на заседании оперштаба по COVID-19. Её слова цитирует пресс-служа правительства региона.

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«Снижение пока идет в динамике на 14%. При этом суточный показатель заболеваемости остается выше российского. По ключевому показателю — коэффициенту распространения инфекции — также наблюдается четкая динамика к снижению. По Чите и районам края он устойчиво снижается к значениям существенно меньше 1», — сказала Светлана Лапа.

Она добавила, что текущая эпидемиологическая ситуация повторяет динамику, характерную для эпидемии гриппа.

Вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова отметила, что в ряде районов Забайкалья наблюдается уровень заболеваемости выше, чем среднекраевое значение, однако в целом эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

«На протяжении нескольких дней в регионе фиксируется не более 1300 заболевших. Уровень заполненности коечного фонда постепенно снижается. Это дало основания для ослабления ограничительных мер», — сказала Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 146 363 (+1289 за минувшие сутки). Это на 194 меньше, чем сутками ранее.

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