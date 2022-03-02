Сеул, 2 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Финальные теледебаты четырёх основных кандидатов в президенты Южной Кореи состоятся 2 марта. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в течение двух часов кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, кандидат от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль, кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон обсудят пути решения социальных проблем.

Напомним, что до президентских выборов в Южной Корее, которые намечены на 9 марта, остается ровно неделя.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи призвал избирательные комиссии и органы здравоохранения обеспечить надежную защиту участников президентских выборов.

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