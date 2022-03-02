Пермь, 2 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Перми театр «У Моста» может занять здание бывшего трамвайного депо, являющееся объектом культурного наследия. Учреждение культуры испытывает дефицит площадей и заинтересовано в переезде. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Alan Cleaver Театр

Здание ремонтного цеха находится на балансе муниципалитета. В планах мэрии — сдать объект в концессию под гастрорынок с ярмарками и фуд-кортом. Если бизнес не проявит интереса к такому предложению, то здание передадут театру.

Руководство театр, а «У Моста» после осмотра объекта сделало вывод, что помещения подходят для учреждения культуры. В нем можно разместить два зрительных зала и один репетиционный.