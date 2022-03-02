Москва, , 08:35 — REGNUM Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует российским гражданам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России, передаёт 2 марта ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

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Ростуризм просит российских туристов воздержаться от поездок за границу в связи со сложившейся ситуацией, так как пребывание в данных странах может нести риски своевременного и безопасного возвращения в Россию.

Также ведомство рекомендует российским туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России, страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции затронут и германскую экономику, заявила представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон.

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